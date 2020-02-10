Политика
РБКФаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ
Конец операции "Преемница" Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году). 57-летняя Крамп-Карренбауэр была протеже Меркель.
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Политика
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Кино
«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»
Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Энергетика
В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти
Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином
Рейтинг регионов по доступности бензина был составлен на основе данных о среднемесячных зарплатах россиян в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года и цене бензина АИ-92 по состоянию на январь 2020 года.
Общество
ВОЗ считает распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
10.02.2020 ВОЗ призывает готовиться к возможному распространению коронавируса.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Экономика
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Происшествия
Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение
В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Гаджеты
Компания HMD Global возродит культовый смартфон Nokia N9
N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Армия и оружие
Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Авто
Российский автобренд Zetta собирается выйти на международный рынок
Кино
Определились номинанты на антипремию «Золотая малина»
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Общество
В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Технологии
В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Здоровье
В Челябинске решат вопрос о продлении карантина в школах
11 февраля состоится очередное заседание городского штаба по гриппу, на котором будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.