Политика

РБКРБКФаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

Конец операции "Преемница" Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году). 57-летняя Крамп-Карренбауэр была протеже Меркель.
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Меркель сожалеет о решении своей соратницы не баллотироваться в канцлеры

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АКК потеряла хватку

Российская газетавчера в 15:42

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ruвчера в 11:21

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБКвчера в 12:53

Меркель оценила отказ главы ХДС баллотироваться в канцлеры ФРГ

Известиявчера в 11:03

Издание Focus рассказало о будущем ХДС после ухода Крамп-Карренбауэр

ТАССвчера в 12:52

Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

РИА Новостивчера в 08:48
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
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Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
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Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Кино

«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»

Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Forbes 09 февраля в 23:46
Энергетика

В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
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Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 05:52
Общество

Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином

Рейтинг регионов по доступности бензина был составлен на основе данных о среднемесячных зарплатах россиян в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года и цене бензина АИ-92 по состоянию на январь 2020 года.
Motor вчера в 02:13
Общество

ВОЗ считает распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

10.02.2020 ВОЗ призывает готовиться к возможному распространению коронавируса.
Портал Поиск вчера в 12:58
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru вчера в 11:32
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости 09 февраля в 03:25
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Экономика

Счетная палата представила план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
Газета.Ru 00:25
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение

В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
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Шоу-бизнес

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У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
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Гаджеты

Компания HMD Global возродит культовый смартфон Nokia N9

N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.
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Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM вчера в 18:15
Авто

Российский автобренд Zetta собирается выйти на международный рынок

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Определились номинанты на антипремию «Золотая малина»

Sibnet Новости вчера в 22:44
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Общество

В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных

Росбалт вчера в 22:40
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Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 22:15
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

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В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 01:34
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Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
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В Челябинске решат вопрос о продлении карантина в школах

11 февраля состоится очередное заседание городского штаба по гриппу, на котором будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Губерния (г. Челябинск) 09 февраля в 07:23
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