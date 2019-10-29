Футбол
МР7.руФавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России. По его словам, сине-бело-голубые являются фаворитами только на бумаге.
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Семак: «Отдых для Дзюбы на матч с „Томью“? Никому отдых предоставлен не будет»
Бомбардир.рувчера в 11:43
Тренеры ФК «Зенит» не будут предоставлять отдых лидерам в матче против «Томи»
ТАСС Спортвчера в 09:54
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Армия и оружие
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Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
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Общество
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