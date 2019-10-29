Футбол

МР7.руМР7.руФавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью»

Зенит — Томь
сегодня
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России. По его словам, сине-бело-голубые являются фаворитами только на бумаге.
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