Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России. По его словам, сине-бело-голубые являются фаворитами только на бумаге.

Фавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью»

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