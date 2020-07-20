Коронавирус

REGNUMREGNUMФаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что испытания прошли на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Военные вирусологи уверены в успехе новой вакцины

Красная звездавчера в 17:02

Минобороны успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса

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Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

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Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

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Минобороны сообщило о завершении испытаний вакцины от коронавируса

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Вакцина Минобороны от коронавируса может быть неэффективной. Мнение разработчика первого препарата

URA.Ru01:27
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
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Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18 июля в 18:43
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Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
РИА Новости вчера в 21:33
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Армия и оружие

ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в Черное море эсминцем США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — цитирует сообщение ТАСС.
Известия вчера в 16:40
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Общество

Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале

В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
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Общество

Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

REGNUM вчера в 23:05
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Политика

Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

Мой Брянск 17 июля в 16:50
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Общество

Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество

В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
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Экономика

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Шоу-бизнес

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
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Армия и оружие

СМИ рассказал о разработке в России беспилотников на солнечных батареях

Московский Комсомолец вчера в 03:21
Политика

Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть

10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru вчера в 09:37
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
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Экономика

Госдолг саратовских муниципалитетов вырос на 100 млн рублей

Общий долг саратовских муниципалитетов составляет 10 млрд 669 млн 766 тысяч рублей (по сравнению с ситуацией на 1 июня цифра выросла более, чем на 100 млн рублей).
Взгляд-инфо 01:15
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в глубинах Черного моря

Россия ведет секретную разработку системы освещения надводной и подводной обстановки с внедрением новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря.
Газета.Ru 01:34
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
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Происшествия

Режим ЧС введен сразу в трех населенных пунктах в Забайкалье

РЕН ТВ 00:36
Политика

Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус вчера в 13:49
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Экономика

Международные венчурные фонды вложили $4,5 млн в созданный в России технологичный ДМС

Как два врача и программист построили цифровую платформу для ДМС и привлекли $4,5 млн инвестиций Основатели компании — бывшие однокурсники по факультету фундаментальной медицины МГУ.
Forbes 00:31
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое

Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в крае вырос до 92 человек, это в два раза выше, чем неделей раньше, сообщили DEITA.RU в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.
Deita.ru 00:45
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Общество

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
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Авто

Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
РИА Новости вчера в 21:48
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука вчера в 18:04
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Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa 18 июля в 15:57
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Здоровье

Пять указывающих на рак кишечника симптомов назвали британские медики

Live24 вчера в 07:23
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