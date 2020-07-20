Коронавирус
REGNUMФаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что испытания прошли на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
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с чего всё началось
В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.Красная звездавчера в 17:02
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