Коронавирус

REGNUMREGNUMФаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что испытания прошли на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
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с чего всё началось

Военные вирусологи уверены в успехе новой вакцины

В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.
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Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минобороны успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса

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В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса

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Военные вирусологи уверены в успехе новой вакцины

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Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

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О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

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В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса

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Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что индекс промышленного производства за минувшие полгода в республике составил 98,9%. При этом в июне наблюдается рост по отношению к маю на 0,2%. «Мы воспринимаем это как оживление нашей экономики и большого проседания у нас нет, несмотря на предыдущие сложные месяцы», – сказал глава РБ.
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Вторая группа добровольцев — испытателей вакцины против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выписана из клиники.
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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