В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

с чего всё началось

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что испытания прошли на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

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