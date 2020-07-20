В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

с чего всё началось

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что испытания прошли на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 114

Космос Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль» По расчетам зонд должен будет достигнуть Марс в 2021 году, и находится там будет 687 дней (это один марсианский год). 38

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. 218

Здоровье Шансы Перми на снятие карантина снижаются Ситуация с COVID-19 в Пермском крае развивается по неблагоприятному сценарию и снятие карантина каждый день отдаляется. 2

Энергетика Индия собирается хранить свои стратегические нефтяные запасы в США Как оказалось, ничего лучше для «снижения рисков» в Нью-Дели не нашли, кроме как договариваться с США о хранении на их территории стратегических нефтяных запасов индийской нефти - той, которую и купили у США. 4

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 117

Шоу-бизнес Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей. 24

Гаджеты Новые ноутбуки MSI Modern 14 доступны с процессорами AMD и Intel Компания MSI анонсировала новые портативные компьютеры семейства Modern 14: ноутбуки представлены в цветовых исполнениях Onyx Black и Bluestone, а в качестве аппаратной платформы используются процессоры AMD и Intel.

Армия и оружие «С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.