ИнтерфаксFazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»28 апреля ФАС сообщила, что согласовала ходатайство БКХ "Коломенский" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Хлебный дом".ИнтерфаксВ контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работает более 2 тысяч человек.ИнтерфаксООО "Хлебный дом" (бывшее ООО "Фацер") - актив финского производителя Fazer, который в начале марта объявил о прекращении операционной деятельности в России из-за ситуации на Украине.ФинмаркетКак отмечают «Ведомости», Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро.Афиша DailyЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuАгротаймЯмал-МедиаРБК Санкт-ПетербургПетербургский дневникРБКЭкономика сегодняRT на русскомLife.ruАфиша DailyРадио 178.ruАБНФорпост Северо-ЗападDP.RUПодробнее о событии«Коломенский» приобрел российские подразделения FazerКоммерсантъвчера в 10:20Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской компании FazerLenta.ruвчера в 09:50«Коломенский» приобрел российский бизнес FazerТАССвчера в 10:08«Коломенский» выкупил российский бизнес FazerВедомостивчера в 10:08Хлебокомбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской FazerИзвестиявчера в 10:02Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»Интерфаксвчера в 10:10Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес FazerРБКвчера в 09:43Показать ещёОценить290Поделиться