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Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»

28 апреля ФАС сообщила, что согласовала ходатайство БКХ "Коломенский" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Хлебный дом".
Интерфакс
В сделку вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве.
Коммерсантъ
ООО "Хлебный дом" (бывшее ООО "Фацер") - актив финского производителя Fazer, который в начале марта объявил о прекращении операционной деятельности в России из-за ситуации на Украине.
Финмаркет
Как пояснили в компании, приобретение ООО "Хлебный Дом" позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях.
ТАСС

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«Коломенский» приобрел российские подразделения Fazer
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