Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам, которое было опубликовано в его Telegram-канале, потребовал для Киева гарантий безопасности, подразумевающих предоставление странами своих военных в самые кратчайшие сроки.
Агентство "Украинские новости" пишет со ссылкой на офис генпрокурора Украины, что в стране арестовали активы компаний российского бизнесмена Михаила Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (свыше 15,5 миллиона долларов).
Около 500 французских фермеров устроили в городе По на юго-западе Франции акцию протеста против роста цен на корма для животных и топливо, вываливая навоз и мусор у дверей крупных супермаркетов, сообщает местная газета Sud Ouest.