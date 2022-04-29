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Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»

28 апреля ФАС сообщила, что согласовала ходатайство БКХ "Коломенский" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Хлебный дом".
Интерфакс
В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работает более 2 тысяч человек.
Интерфакс
ООО "Хлебный дом" (бывшее ООО "Фацер") - актив финского производителя Fazer, который в начале марта объявил о прекращении операционной деятельности в России из-за ситуации на Украине.
Финмаркет
Как отмечают «Ведомости», Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро.
Афиша Daily

Подробнее о событии

«Коломенский» приобрел российские подразделения Fazer
Коммерсантъвчера в 10:20
Хлебокомбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской Fazer
Известиявчера в 10:02
«Коломенский» приобрел российский бизнес Fazer
ТАССвчера в 10:08
«Коломенский» выкупил российский бизнес Fazer
Ведомостивчера в 10:08
Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ «Коломенский»
Интерфаксвчера в 10:10
Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer
Lenta.ruвчера в 09:50
Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес Fazer
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