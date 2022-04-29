Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что является ее "самым жестким ответом" на западные санкции, говорится в статье за авторством декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна, опубликованной в "Хуаньцю шибао".
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их переезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал России, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с этими планами источники.
Семейная пара с ребенком, которая смогла по гуманитарному коридору покинуть комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, 29 апреля рассказала «Известиям» о встречах с боевиками националистической группировки «Азов».
Посольство указывает, что Минобороны РФ получило в свое распоряжение "неопровержимые сведения о подготовке Соединенными Штатами провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине".