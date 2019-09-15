Футбол
Нева СпортФедерация футбола Испании натурализует 16-летнего Фати
Федерация футбола Испании собирается предложить 16-летнему полузащитнику каталонской «Барселоны» Анссумане Фати играть за национальную сборную Испании. Фати является уроженцем Гвинеи-Бисау, но уже долгое время он проживает в Испании.
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Сборная Испании хочет натурализовать 16-летнего Фати, забившего два мяча за «Барселону»
Sport24.ruвчера в 17:40
Тренер сборной Испании Морено: «Федерация работает, чтобы Фати выступал за нашу команду»
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