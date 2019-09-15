Футбол

Нева СпортНева СпортФедерация футбола Испании натурализует 16-летнего Фати

Федерация футбола Испании собирается предложить 16-летнему полузащитнику каталонской «Барселоны» Анссумане Фати играть за национальную сборную Испании. Фати является уроженцем Гвинеи-Бисау, но уже долгое время он проживает в Испании.
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В Испании хотят натурализовать 16-летнего Фати из «Барселоны» для игры за сборную

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