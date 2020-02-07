Политика
КоммерсантъВ России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
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с чего всё началось
В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.Коммерсантъвчера в 17:47
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В России создают телескоп для поиска инопланетян
Политика
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США заподозрили российский спутник в шпионаже
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
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Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
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Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
Общество
Карантин на Diamond Princess: в больницу отправили десятки заболевших
В МИДе Японии заявили, что карантин круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого 3700 человек, в том числе 24 из России, закончится 19 февраля.
Общество
Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
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Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России
Согласно информации, предоставленной Ассоциацией европейского бизнеса (AEB), в январе текущего года самым популярным SUV на российском рынке вновь стал "кореец" Hyundai Creta - в прошлом месяце объем продаж этого кроссовера достиг 5 376 экземпляров, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным показателем 2019-го.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
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США ввели санкции против болгарского судьи и членов его семьи
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Армия и оружие
Появилось видео первого полета Ту-160М от Минобороны
Опубликовано видео с первым полетом модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М.
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Польша отказалась от закупок российского угля
Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.