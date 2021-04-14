«В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля, вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины», - цитирует ТАСС Шмакова.

С чего всё началось В Федерации независимых профсоюзов предложили поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей, а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей. ТАСС 05:35