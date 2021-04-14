Федерация независимых профсоюзов предлагает поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей
«В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля, вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины», - цитирует ТАСС Шмакова.В источнике
С чего всё началось
В Федерации независимых профсоюзов предложили поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей
Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей, а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей.
ТАСС05:35
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