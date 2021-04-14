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ТАСС

В Федерации независимых профсоюзов предложили поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей

Ранее Шмаков говорил, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума. С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).В источнике
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С чего всё началось

В Федерации независимых профсоюзов предложили поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей

Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей, а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей.
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