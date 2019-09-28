Политика
ТАССФедерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из РФ
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров по просьбе турецких коллег поделился в пятницу идеями, как привлечь российских туристов в рестораны и бары за пределами отелей в Турции, в которых действует система all inclusive ("все включено").
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с чего всё началось
Россияне охотно пользуются системой all inclusive ("все включено") в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который участвует в проходящих в турецком Бодруме российско-турецких днях.РИА Новостивчера в 20:13
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Федерация рестораторов рассказала турецким коллегам, как привлекать туристов из РФ
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