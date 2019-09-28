Политика

Газета.RuГазета.RuФедерация рестораторов рассказала турецким коллегам, как привлекать туристов из РФ

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров поделился с коллегами из Турции идеями по привлечению российских туристов.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал о причинах популярности системы all inclusive у россиян

Россияне охотно пользуются системой all inclusive ("все включено") в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который участвует в проходящих в турецком Бодруме российско-турецких днях.
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ТАСС17:04
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Игорь Бухаров
Российский ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России, издатель журнала «Виномания». С 2010 года - заведующий кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия», С 2014 года - декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ.
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