Россияне охотно пользуются системой all inclusive ("все включено") в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который участвует в проходящих в турецком Бодруме российско-турецких днях.

с чего всё началось

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров поделился с коллегами из Турции идеями по привлечению российских туристов.

Федерация рестораторов рассказала турецким коллегам, как привлекать туристов из РФ

Экономика Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Политика ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.

Общество В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Финансы Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости.

Происшествия Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Здоровье Эксперты рассказали, как распознать признаки болезни печени Чтобы быстро определить болезни печени, эксперты рекомендуют обратить внимание на состояние кожи: пожелтевший цвет, появление сосудистых звездочек, грибок, пятна, лишай.

Шоу-бизнес Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.

Политика Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Наука Растения противостоят болезням с помощью почвенных бактерий Международная команда ученых в ходе исследования определила, что почвенные бактерии способны делать растения более устойчивыми к опасным бактериям.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Музыка В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.

Автоспорт Квяту запретили выступить в особом шлеме на Гран-при России Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту выступать на гонке 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме.

Политика Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Экономика С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений "За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.