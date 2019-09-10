Федерация футбола Франции будет наказана за то, что начало отборочного матча Евро-2020 с командой Албании было задержано. Как сообщает пресс-служба УЕФА, по этому инциденту возбуждено дисциплинарное дело. Федерации футбола Франции грозит штраф в € 10 тыс. либо предупреждение.

Федерацию футбола Франции накажут за задержку начала игры с Албанией

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.

Происшествия Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Общество В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Политика Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Хоккей Александр Овечкин впервые взял годовалого сына на тренировку по хоккею Александр Овечкин впервые взял годовалого сына на тренировку по хоккею Напомним, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин начали встречаться в 2015 году.

Кино Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Космос Умер ученый Леонид Ксанфомалити "Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.