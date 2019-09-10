Футбол

ЧемпионатЧемпионатФедерацию футбола Франции накажут за задержку начала игры с Албанией

Федерация футбола Франции будет наказана за то, что начало отборочного матча Евро-2020 с командой Албании было задержано. Как сообщает пресс-служба УЕФА, по этому инциденту возбуждено дисциплинарное дело. Федерации футбола Франции грозит штраф в € 10 тыс. либо предупреждение.
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Федерацию футбола Франции могут наказать за ошибку с гимном Албании

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Федерацию футбола Франции накажут за задержку начала игры с Албанией

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Sportbox.RU09:32

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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