Футбол
ЧемпионатФедерацию футбола Франции накажут за задержку начала игры с Албанией
Федерация футбола Франции будет наказана за то, что начало отборочного матча Евро-2020 с командой Албании было задержано. Как сообщает пресс-служба УЕФА, по этому инциденту возбуждено дисциплинарное дело. Федерации футбола Франции грозит штраф в € 10 тыс. либо предупреждение.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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