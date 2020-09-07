Политика
RT на русскомФедеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным
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с чего всё началось
В минувшую субботу президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сообщил журналистам, что палата обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.ТАСС06:51
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Немецкие врачи скользко ответили по поводу повторного обследования Навального
Московский Комсомолец07:05
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Политика
Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель
В июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с обсуждением проведения выборов в течение нескольких дней возникает и вопрос о переносе единого дня голосования.
РБК 07:30
Общество
Навального вывели из медицинской комы
Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».
РБК 09:13
Общество
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета 08:33
Культура
Покрас Лампас создал шрифт, вдохновленный Valorant
Сам художник рассказал, что Г Ӆ Ѻ ƃ Å Л И Ʒ Å Џ И Я — «это путь к единому знанию через транзитные формы письма, интегрированные каллиграфией будущего в мир через призму искусства».
CyberSport.ru 09:05
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 06:31
Политика
Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд кубометров в год.
Коммерсантъ 08:57
Политика
Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 07:09
Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.
RT на русском 06:09
Общество
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину на своей странице "ВКонтакте" с просьбой помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 07:00
Космос
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com 05:48
Политика
Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни
Журналисты задали пресс-секретарю прямой вопрос о приезде лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Россию.
CT news 08:24
Общество
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM 05:09
Авто
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ анонсировал продажи новой версии универсала под названием Lada Largus Cross Quest.
Rusargument 03:16
Политика
Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости 06:47
Политика
Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом
Глава МИД России Сергей Лавров посетил Сирию с рабочим визитом вместе с Михаилом Фрадковым, который на тот момент возглавлял Службу внешней разведки, где провел переговоры с лидером этой страны Башаром Асадом.
РБК 08:25
Политика
В Германии согласовали запрос Генпрокуратуры по Навальному
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил о согласовании направленного Россией запроса о правовой помощи по делу Алексея Навального.
Общественная служба новостей 01:46
Происшествия
Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь
Ребенок из группы в составе 11 человек, пропавшей в горах в Сочи, вышел на связь.
РБК 04:02
Наука
Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство
РИА Новости 05:44
Путешествия
Марокко начнёт принимать иностранных туристов с 10 сентября
Национальная авиакомпания Марокко официально объявила, что начинает допускать в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе россиян, пишет портал TourDom.ru.
Аргументы и Факты 09:16
Общество
Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера
Пашаев в эфире Первого канала отметил, что «будет реальный срок». Он считает, что суд приговорит Ефремова к «шести-восьми годам колонии».
Общественная служба новостей 08:01
Происшествия
Томский Роспотребнадзор завершил проверку госпитализации Навального
Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации политика Алексея Навального в Омске.
РБК 09:08
Армия и оружие
Офис Зеленского потребовал от РФ вмешаться в ситуацию в Донбассе
Киев, 7 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Офис президента Украины потребовал от России повлиять на руководство ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе.
REGNUM 08:31
Общество
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Магазины стали частично отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", который вступил в силу 26 июня 2020 года.
Газета.Ru 05:41
Политика
Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил о том, что власти республики поставили ему ультиматум.
Lenta.ru 08:39
Хоккей
СКА почтил память погибших в авиакатастрофе игроков «Локомотива»
Самолет с командой из Ярославля разбился 9 лет назад.
Телеканал Санкт-Петербург 04:10
Наука
Суперкомпьютер Summit разгадал главную загадку коронавируса
Суперкомпьютер Summit, установленный в Оак-Риджской национальной лаборатории США, смог разгадать главную загадку коронавируса, сообщает eLife.
Live24 08:58