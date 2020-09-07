Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным
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Федеральная врачебная палата ФРГ прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных
В минувшую субботу президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сообщил журналистам, что палата обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.
ТАСС06:51
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Немецкие врачи скользко ответили по поводу повторного обследования Навального
Московский Комсомолец07:05