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Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

Федеральная врачебная палата ФРГ прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

В минувшую субботу президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сообщил журналистам, что палата обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.
ТАСС06:51
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Врачи ФРГ ответили на предложение Рошаля о совместном изучении состояния Навального

Коммерсантъ06:54
РИА Новости

В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному

РИА Новости08:09
RT на русском

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

RT на русском08:06
Московский Комсомолец

Немецкие врачи скользко ответили по поводу повторного обследования Навального

Московский Комсомолец07:05
РБК

В ФРГ медики отказались снова обследовать Навального без согласия родных

РБК08:28
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

ТАСС06:51
Комсомольская правда

В Германии ответили на запрос российских врачей по Навальному

Комсомольская правда06:32

В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИ10:29
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Сторонники Навального снова обратились в суд по поводу бездействия СК

Жалобу на решение суда отказавшегося рассматривать дело о бездействии Следственного комитета РФ (СК) в деле Алексея Навального подали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади 7 сентября на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна12:15
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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