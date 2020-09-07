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Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

Федеральная врачебная палата ФРГ прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

В минувшую субботу президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сообщил журналистам, что палата обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.
ТАСС06:51
Подробнее о событии
РБК

В ФРГ медики отказались снова обследовать Навального без согласия родных

РБК08:28
РИА Новости

В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному

РИА Новости08:09
Комсомольская правда

В Германии ответили на запрос российских врачей по Навальному

Комсомольская правда06:32
Московский Комсомолец

Немецкие врачи скользко ответили по поводу повторного обследования Навального

Московский Комсомолец07:05
Коммерсантъ

Врачи ФРГ ответили на предложение Рошаля о совместном изучении состояния Навального

Коммерсантъ06:54
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

ТАСС06:51
RT на русском

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

RT на русском08:06

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
RT на русском06:09
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русском14:10
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