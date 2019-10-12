Федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Руди Джулиани - адвоката президента США - в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

Федеральная прокуратура в США ведет расследование в отношении Джулиани

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