Политика
РИА НовостиФедеральная прокуратура в США ведет расследование в отношении Джулиани
Федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Руди Джулиани - адвоката президента США - в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
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Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Футбол
Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки
Девочку, пропавшую по дороге в школу, искали два дня. В четверг, 10 октября, был задержан подозреваемый в убийстве.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
Наука
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
"В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования", — сказали в пресс-службе.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
Футбол
Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Как рассказал "КП" футболист самарских "Крыльев советов", он дебютировал в кино в роли милиционера в картине "Перевод с немецкого".
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Армия и оружие
СМИ: турецкие войска установили контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии
Авиация и артиллерия турецких войск наносят сейчас интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".
Политика
На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал в Facebook видео, на котором двое мужчин отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и раскидали их по земле.
Политика
Володин передал Эрдогану на встрече в Стамбуле приветствие от Путина
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