Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаФедеральная резервная система США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом в среду сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркетвчера в 01:14

Работа ФРС далеко не закончена

ПРАЙМвчера в 02:51

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБК10 июня в 14:11

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс10 июня в 14:18

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ru10 июня в 14:14

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС10 июня в 14:18

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ru10 июня в 02:14
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП

РИА Новости вчера в 16:39
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Экономика

Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов

Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
REGNUM вчера в 14:15
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия вчера в 03:32
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Политика

Комитет сената США одобрил оборонный бюджет

Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:53
Здоровье

Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru вчера в 13:36
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Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
Lenta.ru 01:59
Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda дополнила гамму модификаций новой Октавии вседорожным исполнением Scout.
Autorating.ru 10 июня в 08:36
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Происшествия

66 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

На 10 июня в Алтайском крае у 2524 человек подтвержден коронавирус, в числе зараженных 254 ребенка.
Kursk.com 10 июня в 03:23
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Экономика

В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предсказал судьбу наличных денег в России после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru 02:29
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 10 июня в 04:03
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Здоровье

Врач Кашубина назвала необходимое человеку количество воды в день

Существует популярное мнение о том, что в день человеку необходимо не менее восьми стаканов обычной воды.
iReactor 01:41
Армия и оружие

Таджикские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 02:44
Гаджеты

Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Происшествия

Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Общество

Названа дата открытия торговых центров в Подмосковье

Москва 24 00:54
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
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Спорт

USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.
РИА Новости 01:33
Здоровье

В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете" рассказал, как жаркая погода влияет на распространение коронавируса.
РИА Новости 02:46
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Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru вчера в 10:12
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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
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Игры

Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
REGNUM вчера в 17:35
Политика

США обвинили Россию в турецком вмешательстве в Ливии

Шенкер считает, что сейчас ливийские стороны должны действовать так, чтобы ни Россия, ни какая-либо другая страна не могли вмешиваться в дела Ливии.
Lenta.ru 02:47
Общество

Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116

В Саратовской области за сутки лабораторно подтверждены 116 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 4 362.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:10
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