В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена.
В пятницу вечером "Газпром" проинформировал, что в ходе выполняемых совместно с представителями компании Siemens работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока" - ГПА №24 КС "Портовая" - обнаружил ряд утечек масла.
Страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но не намерены создавать преграды покупке другими сторонами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок", говорится в заявлении, распространенном в пятницу.