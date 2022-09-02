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Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что надежность поставок газа стране обеспечена

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что надежность поставок газа в Германию в настоящее время обеспечена, комментируя ситуацию вокруг трубопровода «Северный поток».
Lenta.ru
"Ситуация на газовом рынке напряженная, но безопасность поставок гарантирована", — заявил агентству пресс-секретарь министерства в пятницу вечером.
ПРАЙМ
В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена.
ПРАЙМ
В пятницу вечером "Газпром" проинформировал, что в ходе выполняемых совместно с представителями компании Siemens работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока" - ГПА №24 КС "Портовая" - обнаружил ряд утечек масла.
ТАСС

Подробнее о событии

Минэкономики ФРГ: надежность поставок газа из России по-прежнему гарантирована
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Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что надежность поставок газа стране обеспечена
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В ФРГ заявили о надежности поставок газа в Германию в ситуации с «Северным потоком»
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