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Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что энергобезопасность страны обеспечена

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило об обеспечении энергобезопасности Германии на текущий момент.
RT на русском
Остановка транспортировки топлива в Болгарию и Польшу никак не сказалась на ФРГ, заметили в немецком регуляторе.
Life.ru
В сообщении говорится, что приток газа в ФРГ находится на обычном уровне.
RT на русском
Ситуация с поставками российского газа в Германию стабильная, заполненность хранилищ выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.
ТАСС

Подробнее о событии

ФРГ обеспечило свою энергобезопасность
MOS.news11:36
Регулятор Германии заявил об обеспечении энергобезопасности страны
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В ФРГ заявили, что ситуация с поставками газа из России стабильная
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В ФРГ назвали ситуацию с поставками российского газа стабильной
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Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что энергобезопасность страны обеспечена
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Федеральное сетевое агентство: энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа на обычном уровне
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