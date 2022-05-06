РИА НовостиФедеральное сетевое агентство Германии сообщило, что энергобезопасность страны обеспеченаФедеральное сетевое агентство ФРГ заявило об обеспечении энергобезопасности Германии на текущий момент.RT на русскомОстановка транспортировки топлива в Болгарию и Польшу никак не сказалась на ФРГ, заметили в немецком регуляторе.Life.ruВ сообщении говорится, что приток газа в ФРГ находится на обычном уровне.RT на русскомСитуация с поставками российского газа в Германию стабильная, заполненность хранилищ выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФРГ обеспечило свою энергобезопасностьMOS.news11:36Регулятор Германии заявил об обеспечении энергобезопасности страныОреанда-Новости10:28В ФРГ заявили, что ситуация с поставками газа из России стабильнаяИА Красная Весна10:22В ФРГ назвали ситуацию с поставками российского газа стабильнойТАСС09:58Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что энергобезопасность страны обеспеченаРИА Новости09:52Федеральное сетевое агентство: энергобезопасность ФРГ обеспечена, поставки газа на обычном уровнеПРАЙМ09:35Регулятор ФРГ заявил об обеспечении энергобезопасности ГерманииRT на русском10:14Показать ещёОценить84Поделиться