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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей. Об этом 25 августа заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
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Ведомости

Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Ведомости04:31
Эхо Москвы

Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Ру01:43
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолец01:46
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известия02:03
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50

Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News02:13
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершена

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа экипаж Международной космической станции был изолирован в российском сегменте орбитальной станции в связи с мероприятиями по поиску места утечки воздуха, который, предположительно, находится в американском сегменте МКС.
REGNUM05:54
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