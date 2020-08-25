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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей. Об этом 25 августа заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.В источнике
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ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС01:50
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Эхо Москвы

Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известия02:03
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолец01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Ру01:43
Национальная служба новостей

«Роскосмос» пожаловался на сокращение финансирования

Национальная служба новостей02:06

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Заместитель госсекретаря США встретился в Литве с Тихановской

В Вильнюсе состоялась встреча первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна с лидером белорусского протеста Светланой Тихановской, об этом 24 августа сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
ИА Красная Весна23:43
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Меркель призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратились к российским властям с призывом провести максимально прозрачное расследование инцидента с неожиданным ухудшением здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, и наказать людей, причастных к возможному покушению на него.
Трудвчера в 13:49
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МВД Белоруссии: за сутки составлено 39 протоколов за участие в акциях

Reuters За минувшие сутки в Белоруссии были составилены 39 административных протоколов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД респкблики.
РЕН ТВ05:07
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на треть

«В июле [2020 года] количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья значительно возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции граждан», — объяснил рост числа сделок со вторичным жильем руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
РБК03:25
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