Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на треть

«В июле [2020 года] количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья значительно возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции граждан», — объяснил рост числа сделок со вторичным жильем руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.