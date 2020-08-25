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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей. Об этом 25 августа заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей.
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Эхо Москвы

Федеральная космическая программа России сокращена на 150 миллиардов рублей

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Национальная служба новостей02:06
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Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъ01:59
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАСС01:50
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

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