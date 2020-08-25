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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей. Об этом 25 августа заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАССвчера в 01:50
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 01:59
News.ru

Как Россия превращается в периферийную космическую державу

News.ruвчера в 13:39
Известия

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Известиявчера в 02:03
Ведомости

Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

Ведомости17:04
Московский Комсомолец

Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей

Московский Комсомолецвчера в 01:46
Фонтанка.Ру

Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Фонтанка.Рувчера в 01:43
ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

ТАССвчера в 01:50

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ruвчера в 02:19
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Фургал прокручивал кредитные миллиарды через «Амурсталь». Деньги оседали в подставных фирмах семьи

Как выяснилось, он вместе с партнерами брал кредиты у банков для восстановления крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего предприятия «Амурсталь», но в итоге все деньги оседали у подставных фирм.
URA.Ru18:40

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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На Кубани из района лесного пожара эвакуировали тысячу туристов

Анапа, Краснодарский край, 25 августа 2020, 12:25 — REGNUM Около тысячи туристов эвакуировали из района лесного пожара в Анапе Краснодарского края 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
REGNUMвчера в 05:25
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Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спортвчера в 11:43
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
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