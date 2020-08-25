Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей
Смотрите также
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
В Минске прошли акции противников и сторонников Лукашенко
Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Песков ответил на обвинения в адрес России по делу Навального
Около тысячи туристов эвакуированы под Анапой из-за лесного пожара
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
Ранивших в Висконсине афроамериканца полицейских отстранили от службы
Названы пользовавшиеся автомобилем Ефремова личности
В Москве за сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
Песков ответил на обвинения в адрес России по делу Навального
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии
В Петербурге составлен план запретов на случай новой волны пандемии
ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt
Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей. Об этом 25 августа заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей
Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАССвчера в 01:50
Подробнее о событии
Федеральную космическую программу до 2025 года сократили на 150 миллиардов рублей
Московский Комсомолецвчера в 01:46
Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета
Фонтанка.Рувчера в 01:43