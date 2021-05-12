Федеральные медцентры получат дополнительно 25 млрд рублей на оказание услуг
Федеральные медицинские центры получат дополнительно 25 млрд рублей на оказание услуг, "с которыми не справились" региональные медицинские учреждения.В источнике
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В России на здравоохранение дополнительно выделят 25 миллиардов рублей
Общественная служба новостей05:42
Федеральным медцентры выделят дополнительно 25 млрд рублей на оказание услуг
Центральная Служба Новостей06:21
Регионы дополнительно получат 25 млрд рублей на оказание плановых медуслуг
Псковская Лента Новостей05:24