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Федеральные медцентры получат дополнительно 25 млрд рублей на оказание услуг

Федеральные медицинские центры получат дополнительно 25 млрд рублей на оказание услуг, "с которыми не справились" региональные медицинские учреждения.В источнике
РИА Новости
Общественная служба новостей
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Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Эти средства уже предусмотрены.Парламентская газета

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