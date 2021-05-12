Руководители «Зимней вишни» частично признали вину по делу о пожаре

Гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали свою вину в деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек, сообщил в ходе судебных прений в Заводском районном суде Кемерова государственный обвинитель.