Здоровье
Петербургский дневникФедеральные медучреждения в Петербурге «разгрузят» городские больницы
В Петербурге федеральные медицинские учреждения возьмут на себя лечение плановых и хронически больных пациентов. Таким образом, городские больницы смогут направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Федеральные медучреждения помогут освободить петербургские больницы для пациентов с коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург16:05
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