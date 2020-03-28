Здоровье

Петербургский дневникПетербургский дневникФедеральные медучреждения в Петербурге «разгрузят» городские больницы

В Петербурге федеральные медицинские учреждения возьмут на себя лечение плановых и хронически больных пациентов. Таким образом, городские больницы смогут направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Федеральные медучреждения в Петербурге «разгрузят» городские больницы

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Невские Новости15:15

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Peterburg2.ru15:54
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