В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили. 251

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 895

Авто Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составлен Немецкое издание Auto Bild совместно со специалистами по техническому надзору TÜV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом на европейском рынке. 159

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 849

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,9K

Общество Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины». 107

Общество Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины. 11

Футбол Футболист «Зенита» Кузяев может перейти в «Марсель» Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Игроком заинтересовался «Марсель».

Общество Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона Отельеры Туниса заявили о срыве туристичексого сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 2

Политика В Грузии задержали россиянина, готовившего убийство журналиста Гендиректор телеканала Ника Гварамия осудил нецензурную брань, но согласился с высказыванием журналиста и отметил, что извиняться перед Путиным не будет. 52

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте. 2,1K

Общество В магазинах появилась Конституция с новыми поправками В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter. 407

Общество В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". 19

Недвижимость В Москве втрое рухнули продажи квартир В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. 1

Шоу-бизнес Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram. 2

Общество Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума. 2,1K