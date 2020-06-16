Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне

В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
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Федеральные власти США решили вернуть смертную казнь

Газета.Ru04:06

Федеральные власти США впервые за 17 лет исполнят смертные приговоры

Ведомостивчера в 23:38

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

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В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне

РБКвчера в 23:03

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года

ТАССвчера в 22:36

США спустя 17 лет возобновят практику смертных казней на федеральном уровне

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США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

Вести.Ruвчера в 23:19
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Авто

Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составлен

Немецкое издание Auto Bild совместно со специалистами по техническому надзору TÜV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом на европейском рынке.
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Общество

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
REGNUM 03:16
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Футбол

Футболист «Зенита» Кузяев может перейти в «Марсель»

Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Игроком заинтересовался «Марсель».
АБН 02:25
Происшествия

Расстрелявший московских полицейских таксист оказался пьяным

Lenta.ru вчера в 10:19
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Космос

36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике

Live24 04:02
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

RT на русском 04:56
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Общество

Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона

Отельеры Туниса заявили о срыве туристичексого сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 04:26
Кино

«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Piter.tv вчера в 07:04
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Общество

Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка

REGNUM вчера в 16:02
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Политика

В Грузии задержали россиянина, готовившего убийство журналиста

Гендиректор телеканала Ника Гварамия осудил нецензурную брань, но согласился с высказыванием журналиста и отметил, что извиняться перед Путиным не будет.
Sota.vision 02:53
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
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Общество

В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
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Происшествия

В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

RT на русском 03:37
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Общество

В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
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В Москве втрое рухнули продажи квартир

В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья.
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Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
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Мать убитой в Красноярском крае девочки дважды обращалась в полицию

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Музыка

Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков

Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
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Политика

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
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