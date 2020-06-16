Общество
ИжевскИнфо.РУВ США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне
В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
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Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составлен
Немецкое издание Auto Bild совместно со специалистами по техническому надзору TÜV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом на европейском рынке.
Тарантас Ньюс вчера в 15:10
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Общество
Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией
Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
REGNUM 03:16
Футбол
Футболист «Зенита» Кузяев может перейти в «Марсель»
Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Игроком заинтересовался «Марсель».
АБН 02:25
Происшествия
Расстрелявший московских полицейских таксист оказался пьяным
Lenta.ru вчера в 10:19
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
RT на русском 04:56
Общество
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона
Отельеры Туниса заявили о срыве туристичексого сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 04:26
Кино
«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа
Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Piter.tv вчера в 07:04
Общество
Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка
REGNUM вчера в 16:02
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Политика
В Грузии задержали россиянина, готовившего убийство журналиста
Гендиректор телеканала Ника Гварамия осудил нецензурную брань, но согласился с высказыванием журналиста и отметил, что извиняться перед Путиным не будет.
Sota.vision 02:53
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Общество
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
RT на русском 03:37
Общество
В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 04:29
Недвижимость
В Москве втрое рухнули продажи квартир
В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья.
Lenta.ru 05:00
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Происшествия
Мать убитой в Красноярском крае девочки дважды обращалась в полицию
News.ru вчера в 16:37
Музыка
Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Общество
Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков
Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26