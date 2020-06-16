Общество
РИА НовостиФедеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
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Общество
В Петербурге выявили 234 новых случая коронавируса
За последние сутки в Петербурге подтвердили 234 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 21 тыс. 47.
Gazeta.SPb 03:41
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
Происшествия
СК рассказал о состоянии участников инцидента со стрельбой в Москве
Сотрудники полиции, получившие ранения на Ленинском проспекте в Москве в результате стрельбы, находятся в реанимации, нападавший также в больнице.
RT на русском 03:11
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Происшествия
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
Происшествия
В Вольске из окна пятого этажа вместе с сеткой выпал 2-летний мальчик
Взгляд-инфо 02:48
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Общество
В России от коронавируса вылечились почти 10 тыс. человек за сутки
За минувшие сутки в России из больниц выписаны 9767 пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия 03:32
Футбол
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит вариант с приобретением Дзюбы
Ранее отмечалось, что «Тоттенхэм» хотел подписать Дзюбу в аренду на полгода на замену травмированному Кейну, однако трансфер не состоялся.
ODDS.ru 03:44
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина
Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК вчера в 08:07
Наука
Ежедневные странности нашего мозга названы
В спящем состоянии моторика тела отключается. Делает это мозг, чтобы во сне человек вдруг не начал ходить.
Evo-rus.com 01:32
Здоровье
Места с высоким риском заразиться коронавирусом названы
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 10:03
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru вчера в 11:54
Общество
С 16 июня зоопарк и все парки Калининграда откроются для посетителей
Уже сегодня, 16 июня, зоопарк и все парки откроются для посетителей. Пока в прогулочном режиме, то есть на свежем воздухе.
Вести Калининград вчера в 13:26
Происшествия
В американском штате Нью-Мексико в ходе протестов произошла стрельба
Альбукерке, США, 16 июня 2020, 10:03 — REGNUM В ходе протестов против расизма и жестокого обращения полиции, которые начались в городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба.
REGNUM 03:03
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01