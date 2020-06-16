Четверо убийц получили полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с нашей Конституцией и законами. Наш долг перед жертвами этих ужасных преступлений и перед семьями погибших состоит в том, чтобы выполнить приговор, вынесенный нашей судебной системой.

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