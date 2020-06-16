Общество
РИА НовостиФедеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
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Четверо убийц получили полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с нашей Конституцией и законами. Наш долг перед жертвами этих ужасных преступлений и перед семьями погибших состоит в том, чтобы выполнить приговор, вынесенный нашей судебной системой.
— Уильям Барр, американский политикИзвестия вчера в 22:52
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Футбол
РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей
Доход РПЛ в сезоне-2018/2019 от реализации билетов, активности на аренах и прочего составил 52 миллиона евро.
ProstoProSport вчера в 12:30
Политика
Поклонская захотела отправить Порошенко благодарственное письмо
РИА Новости вчера в 22:37
Общество
Верховный суд США запретил дискриминацию ЛГБТ на работе
Верховный суд США постановил, что закон о запрете дискриминации на рабочем месте 1964 года защищает также членов ЛГБТ-сообщества.
РБК 00:36
Здоровье
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости вчера в 00:06
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости вчера в 19:56
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Армия и оружие
Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое
Количество техники, которая примет участие в параде Победы в городе Белогорске в Приамурье в 2020 году увеличат вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.
ТАСС вчера в 01:00
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
ТАСС вчера в 23:23
Политика
В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
РБК 00:30
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Футбол
Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге
Изначально, стадион «Газпром Арена» должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, а в Стамбуле должна была пройти финальная игра ЛЧ нынешнего сезона.
Vprognoze.ru вчера в 15:14
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост»
Сервис работает в браузерах «Яндекс» и Chrome, в приложениях «Яндекс.Диск», «Яндекс.Почта».
RuNews24.ru вчера в 05:53
Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии
«Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии», - отмечается в администрации сербского лидера.
ТК Звезда вчера в 12:40
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
РИА Новости вчера в 09:47
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
Мойка78 вчера в 20:05
Общество
Что в Тульской области будет закрыто по 30 июня
16 июня в Тульской области вступают в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский вчера в 15:24
Шоу-бизнес
«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина
Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН вчера в 12:33
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
Рязань Вести вчера в 08:55
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье
Советник правительства Новой Зеландии — РБК: «Запад недооценил угрозу»
Интервью с профессором Бейкером продолжает серию интервью с зарубежными специалистами по проблематике COVID-19: об итальянском опыте борьбы рассказал советник правительства Джованни Рецца; о шведском — советник правительства Юхан Гизеке; о японском — профессор Кэнтаро Ивата.
РБК 00:10
Происшествия
Жителей Хакасии просят помочь найти мужчину, который скрывает ребенка от мамы
Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Красноярскому краю через редакцию 19rus.info просит жителей Хакасии о помощи в розыске мужчины, который скрывает ребенка от родной матери.
ИА Хакасия 00:09
Кино
Universal вернется к съемкам нового «Мира Юрского периода» в июле
NewInform вчера в 22:49