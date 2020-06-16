Общество
РИА НовостиФедеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:15, Ашберн
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 02:58
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Энергетика
Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ
Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
Мойка78 вчера в 20:05
Армия и оружие
Провокация или случайность: разговор о блокировке российского патруля американцами
Произошедший инцидент с бронеавтомобилем армии США, пытавшемся перегородить дорогу российскому патрулю в Сирии, о котором 11 июня писало "Военное обозрение", явно задел российских читателей СМИ и пользователей интернета.
Военное обозрение 02:01
Экономика
В России вступил в силу отменяющий «банковский роуминг» закон
С 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Новый Век 14 июня в 03:15
Здоровье
Советник правительства Новой Зеландии — РБК: «Запад недооценил угрозу»
В интервью РБК научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке утверждал, что у более чем 90% инфицированных коронавирусом не наблюдается серьезных симптомов.
РБК 00:10
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит вчера в 17:03
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
Энергетика
Крупнейшая сланцевая компания США объявила о своем банкротстве
Компания Extraction Oil Gas - производитель сланцевых нефти и газа США, объявил о своем банкротстве, передает «Интерфакс».
Expert.ru вчера в 14:14
Игры
Компания Warner Bros выпускает игру с сюжетом «Властелина колец»
Компания Warner Bros анонсировала продажу игры, сюжет которой соответствует саге «Властелин колец».
Дни24 01:48
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Кино
Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере
Картина, в которой сыграют Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, расскажет о трех успешных женщинах, каждая из которых становится лауреатом престижной премии "Персона года" в номинациях: "Актриса", "Филантроп" и "Спортсменка".
Российская газета вчера в 07:06
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Политика
Президент России заявил о создании нового гиперзвукового оружия
Президент Владимир Путин в телеинтервью заявил о лидерстве России в разработке новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.
Росбалт 14 июня в 07:20
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости вчера в 11:46
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия
В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.
Российская газета 01:56
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Футбол
«Севилья» упустила победу над «Леванте»
Мадрид, 15 июня 2020, 22:32 — REGNUM 15 июня в рамках 29-го тура испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между командами «Леванте» и «Севилья».
REGNUM вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
РИА Новости 01:51
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51