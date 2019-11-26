Экономика
Lenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, одобренного Совфедом 25 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году. Эти деньги вернутся в Тюменскую область вместе с расходной долей федерального правительства.РБКвчера в 16:00
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