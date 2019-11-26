Общество
Lenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года. Средства пойдут на реконструкцию и строительство Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, которое является собственностью федерального центра.
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с чего всё началось
Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Обычно деньги идут в другом направлении: так, в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб.РБКвчера в 16:00
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ТВВИКУ впервые получит миллиарды из казны Тюменской области. Раньше деньги поступали от Минобороны
Новости Тюмени 72.ru02:49
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