Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Обычно деньги идут в другом направлении: так, в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб.

с чего всё началось

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года. Средства пойдут на реконструкцию и строительство Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, которое является собственностью федерального центра.

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