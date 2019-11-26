Общество

Lenta.ruLenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года. Средства пойдут на реконструкцию и строительство Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, которое является собственностью федерального центра.
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с чего всё началось

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Обычно деньги идут в другом направлении: так, в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб.
РБКвчера в 16:00

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Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Lenta.ruвчера в 18:58

Федеральный бюджет пополнится миллиардами из тюменской казны

NashGorod.ru00:13

В Тюмени построят новые военные объекты

Тюменская область сегоднявчера в 21:25

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Коммерсантъвчера в 19:54

ТВВИКУ впервые получит миллиарды из казны Тюменской области. Раньше деньги поступали от Минобороны

Новости Тюмени 72.ru02:49

Тюменская область отдаст в федеральный бюджет миллиарды рублей

URA.Ruвчера в 16:57

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

РБКвчера в 16:00
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Общество

Скабеева прокомментировала слова продюсера Ротару о финансировании ВСУ

iReactor вчера в 16:11
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу

По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 07:47
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Происшествия

В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка

Российская газета 02:41
Политика

Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией

Россия будет готова обсуждать с Британией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
РИА Новости 02:14
Общество

В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Автомобили российского производства, импортная техника после повышения утилизационного сбора с 1 января будущего года существенно не подорожают, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru 24 ноября в 21:21
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия вчера в 16:30
Политика

Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 20:32
Происшествия

Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
РБК 03:02
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Газета.Ru вчера в 20:58
Спорт

Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Политика

В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

Газета.Ru 00:52
Культура

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com вчера в 06:23
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух выступил в поддержку Алексея Ягудина, которого подвергли критике за оскорбления фигуристов во время комментирования соревнований на ТВ.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика

Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Lenta.ru 03:01
Общество

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Lenta.ru 02:06
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Хоккей

Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

Телеканал 360° 02:10
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
РИА Новости 00:27
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
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