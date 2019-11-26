Общество

Lenta.ruLenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, одобренного Совфедом 25 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд руб.в 2021-м и 1,465 млрд руб. в 2022 году.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

ТВВИКУ впервые получит миллиарды из казны Тюменской области. Раньше деньги поступали от Минобороны

Новости Тюмени 72.ru02:49

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Коммерсантъвчера в 19:54

В Тюмени построят новые военные объекты

Тюменская область сегоднявчера в 21:25

Федеральный бюджет пополнится миллиардами из тюменской казны

NashGorod.ru00:13

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Lenta.ruвчера в 18:58

Тюменская область отдаст в федеральный бюджет миллиарды рублей

URA.Ruвчера в 16:57

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Здоровье

Пермским медикам запретили устраивать митинг в центре города

Ранее стало известно, что «Альянс врачей» проведет 30 ноября в российских городах митинги под общим названием «За достойную медицину».
URA.Ru 02:17
Политика

Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

REGNUM 01:42
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Музыка

Билли Айлиш получила премию The American Music Awards

The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».
Телеканал 360° 24 ноября в 21:27
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru вчера в 06:57
Киберспорт

Valve назвала лучшие новинки Steam за октябрь

В своем официальном блоге Valve поделилась списком лучших новинок Steam за прошедший октябрь: в рейтинг вошли двадцать платных и пять бесплатных новых игр.
Gmbox.ru 04:08
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM вчера в 14:56
Спорт

Глав спортивных федераций вызвали в Кремль после рекомендаций WADA

Кремль обсудит со спортивными федерациями новые рекомендации WADA, сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник.
РБК 02:57
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Известия 24 ноября в 07:16
Гаджеты

Распродажа: Samsung снизила цены на телевизоры в России. Некоторые подешевели в два раза

Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
Dgl.ru 23 ноября в 10:10
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Газета.Ru вчера в 11:51
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Политика

Делегация «Единой России» встретилась в Пекине с Си Цзиньпином

Парламентская газета вчера в 04:50
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой и Галкина активно помогают в уборке семейного замка

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно помогают в уборке семейного замка в подмосковной деревне Грязь.
Актуальные Новости вчера в 10:51
Общество

Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей»

В свою очередь ФАН сообщило, что эксперты рекомендовали проверить цену товара до акции: если перед «чёрной пятницей» товар неожиданно подорожал, а со скидкой стал стоить как прежде, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.
RT на русском 02:02
Политика

Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 02:18
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

REGNUM 02:09
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция. Разработчики рассказали, что сообщения будут автоматически удаляться через определенный период времени.
Деловое.ТВ 03:48
Политика

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:03
Происшествия

Брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:16
Политика

Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Lenta.ru 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное