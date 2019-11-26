Экономика
Lenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, одобренного Совфедом 25 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский ведет себя как завхоз
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Киеву вооружения и оборудования с украинских кораблей, прозвучавшие в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Футбол
Фанаты «Реала» освистали Неймара в Мадриде
Болельщики мадридского "Реала" освистали бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Marca.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Кино
Стал известен сюжет нового сезона сериала «Полицейский с Рублевки»
За три года барвихинские копы раскрыли десятки самых странных дел, на один сезон переехали в московский район Бескудниково, затем вернулись домой и ловили всем отделом таинственного пироманьяка «М», а перед наступлением 2019-го года сотворили настоящий беспредел, сделав полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки» самой кассовой российской комедией в истории.
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили о масштабном ракетном ударе по позициям противника
Йеменские хуситы осуществили масштабный удар ракетами и беспилотниками по военным объектам возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в районе портового города Моха на Красном море, сообщает 25 ноября подконтрольный хуситам портал «Аль-Масдар».
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой
Экономка нашла тело девушки и тут же позвонила в скорую и полицию.
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Политика
Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа
Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Футбол
Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020
Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Общество
Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки
В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Общество
Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки
Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Происшествия
В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Ужур (Красноярский край).
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.