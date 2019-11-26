Экономика

Lenta.ruLenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, одобренного Совфедом 25 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

РБК16:00

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Lenta.ru18:58

Впервые в истории РФ регион поможет федеральному бюджету деньгами. Миллиарды придут с Урала

URA.Ru16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский ведет себя как завхоз

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Киеву вооружения и оборудования с украинских кораблей, прозвучавшие в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Аргументы и Факты 20:38
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Футбол

Фанаты «Реала» освистали Неймара в Мадриде

Болельщики мадридского "Реала" освистали бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Marca.
Газета.Ru 13:00
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Политика

Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Ведомости 15:57
Кино

Стал известен сюжет нового сезона сериала «Полицейский с Рублевки»

За три года барвихинские копы раскрыли десятки самых странных дел, на один сезон переехали в московский район Бескудниково, затем вернулись домой и ловили всем отделом таинственного пироманьяка «М», а перед наступлением 2019-го года сотворили настоящий беспредел, сделав полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки» самой кассовой российской комедией в истории.
7Дней.ру 22 ноября в 23:00
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили о масштабном ракетном ударе по позициям противника

Йеменские хуситы осуществили масштабный удар ракетами и беспилотниками по военным объектам возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в районе портового города Моха на Красном море, сообщает 25 ноября подконтрольный хуситам портал «Аль-Масдар».
REGNUM 13:58
Технологии

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости 20:29
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой

Экономка нашла тело девушки и тут же позвонила в скорую и полицию.
Popcake 10:54
Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета 10:37
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Политика

Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа

Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Газета.Ru 19:20
Футбол

Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
РИА Новости 15:30
Общество

Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки

В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Солидарность 11:56
Общество

Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки

Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Аргументы и Факты 18:11
Общество

Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
ФАН вчера в 22:58
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 23 ноября в 09:29
Происшествия

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Ужур (Красноярский край).
ТАСС 20:28
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт 12:24
Авто

В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4

Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Car.ru 02:25
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Авто

Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы

Motor 07:40
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Иванович Прошляков
Советский военачальник
Советский военачальник. Маршал инженерных войск, Герой Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тюменская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, располагается на юге Западной Сибири. На территории Тюменской области расположены Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые получили статус равноправных субъектов Российской Федерации в 1993 г., но территориально входят в состав Тюменской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное