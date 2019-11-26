Экономика

Lenta.ruLenta.ruФедеральный бюджет впервые пополнится нестоличными деньгами

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, одобренного Совфедом 25 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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