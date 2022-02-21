Аудиторы Счетной палаты обратили внимание, что в 2021 году вырос объем пенсионных накоплений, переданных по наследству: выплаты правопреемникам застрахованных лиц увеличились почти на 64%, или на 2,1 млрд руб.
Первую строчку в рейтинге наиболее востребованных моделей иномарок на рынке автомобилей с пробегом в Иркутской области по итогам 2021 года занимает Toyota Corolla со средней ценой в регионе в 200 000 рублей.
У себя в сторис Каменских показала снимок их жилища, дав возможность рассмотреть часть дома, первый этаж которого занимают кухня, столовая и светлая гостиная с окнами во всю стену. — подписала фото артистка.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение главы РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Сербию и нарушит мировую архитектуру безопасности.