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Федеральный трансферт на выплату пенсий в 2021 году сократился на ₽1 трлн

Не все трансферты Пенсионному фонду равнозначны.
РБК
Однако определенный вклад в снижение трансферта на ОПС внесло уменьшение числа пенсионеров из-за пенсионной реформы и пандемии коронавируса.
РБК
Аудиторы Счетной палаты обратили внимание, что в 2021 году вырос объем пенсионных накоплений, переданных по наследству: выплаты правопреемникам застрахованных лиц увеличились почти на 64%, или на 2,1 млрд руб.
РБК
К сокращению доли трансфертов на страховые пенсии из федерального бюджета привело сразу несколько факторов, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
РБК

Подробнее о событии

Федеральный трансферт на выплату пенсий в 2021 году сократился на ₽1 трлн
РБК16:01
Федеральные отчисления в ПФР на выплату пенсий сократились на 1 трлн рублей
Телепорт17:51
Сумма трансфертов из федерального бюджета на выплату пенсий сократится на 1 трлн
Ореанда-Новости16:44
Счетная палата оценила сокращение трансферта на выплаты пенсий в 1 трлн рублей
Forbes18:20

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