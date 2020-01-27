В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.

Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

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