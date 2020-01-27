Общество

Кам 24Кам 24Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Фактывчера в 16:14

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Газета.Ru01:11

С 1 февраля федеральные льготники будут получать больше

Ульяновск сегодня27 января в 08:08

О повышении размера ежемесячных денежных выплат с 1 февраля

Факт (Балашиха)27 января в 02:34

ПФР информирует электростальцев об индексации ЕДН и НСУ

Новости недели (Электросталь)27 января в 04:57

2020 год: новое в пенсионном и социальном обеспечении

Красное знамя (г. Касли)27 января в 07:09

Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

РИАМО04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 04:32
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Политика

Мишустин заявил о недовольстве исполнением поручений президента

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что недоволен тем, как исполняются поручения президента.
РБК 04:32
Происшествия

СК попросил суд арестовать полицейских по делу Голунова

Ведомости 02:41
Технологии

PlayStation 5 поражает списком эксклюзивов

iXBT.com 03:20
Политика

В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой

В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Военное обозрение вчера в 22:28
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Известия вчера в 23:44
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

РИА Новости 04:24
Футбол

Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»

RT на русском вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

VSE42.RU 02:51
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу «Арбидола», в которой говорится, что противовирусный препарат может вылечить от коронавируса.
АБН 28 января в 23:54
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Lenta.ru 03:01
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Вести.Ru 04:31
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина

Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
REGNUM 00:12
Здоровье

Радикальный способ борьбы с коронавирусом предложил доктор Мясников

Телеврач Александр Мясников предложил бороться с новым китайским коронавирусом радикальным способом.
Соловей.Инфо 01:41
Общество

Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что прекращает поиски спутницы для полета на Луну, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:04
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
РБК 02:52
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия

В Подмосковье при закладке наркотиков задержали полицейского

НТВ 03:27
Шоу-бизнес

Степаненко пообещала оставить наследство дочери Петросяна

ФАН 03:32
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте привыкает жить с травмой ноги

Кристина Орбакайте привыкает жить с травмой ноги Кристина Орбакайте сломала ногу.
Экспресс газета 03:21
Политика

Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России

Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Lenta.ru 02:02
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное