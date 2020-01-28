Общество
Кам 24Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты
В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
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ПФР информирует электростальцев об индексации ЕДН и НСУ
Новости недели (Электросталь)27 января в 04:57
Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме
MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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Политика
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
По мнению эксперта, транзитные мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки черного золота, а сроки доставки сырья настолько велики, что балтийский транзит не сможет обеспечить необходимую загрузку для НПЗ в Белоруссии, а это, в свою очередь, приведет к краху нефтеперерабатывающего бизнеса.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Общество
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, зараженных — 7711, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Авто
Новый Nissan Qashqai покажут в сентябре
Третье по счёту поколение компактного кроссовера Nissan Qashqai будет представлено в сентябре этого года.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Общество
Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа
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Футбол
Цорн: «Спартак» не должен выигрывать предсезонный турнир в Катаре
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от традиционного предсезонного турнира в Катаре.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Политика
На Украине прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ратификация полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) усугубляет кризис в организации, заявила 29 января глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Елизавета Ясько («Слуга народа») на своей странице в Facebook.
Здоровье
Медики рассказали, какие продукты разрушают поджелудочную железу
Медики назвали продукты и напитки, употребление которых может сильно повредить поджелудочной железе.
Происшествия
Водителя, подрезавшего автоледи, приговорили к 15 годам за убийство
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Происшествия
Коронавирус у госпитализированных воронежцев не подтвердился
В Воронеже озвучили данные анализа проб, взятых у двух воронежцев, госпитализированных с ОРВИ и подозрением на коронавирус.
Единоборства
Камару Усман отреагировал на стычку с Хорхе Масвидалом
Шоу-бизнес
Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж
В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Армия и оружие
На подлодках США разместили новые ядерные боеголовки
Политика
СБУ похитила экс-министра угольной промышленности ДНР
СБУ провела операцию по похищению из ДНР бывшего министра угольной промышленности республики.
Общество
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России
МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
Шоу-бизнес
Отец Децла объяснил Малахову необходимость ДНК-теста внука
Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий пришел в студию передачи "Прямой эфир" и заявил о необходимости проведения ДНК-теста для установления родства с внуком Тони.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину
Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» за время боевого применения в разных регионах мира сбили около 100 беспилотников.
Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Общество
Число жалоб россиян в ЕСПЧ стремительно растет
Как отмечают "Ведомости", количеств жалоб с 2017 года удвоилось.