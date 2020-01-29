Общество
РИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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с чего всё началось
Авторы пресс-релиза уточняют, что речь идет, в том числе, о денежных выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также для членов семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.Московский Комсомолец03:02
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Происшествия
При аварии вахтового автобуса в Якутии пострадали 14 человек
При опрокидывании вахтового автобуса в Оймяконском районе Якутии пострадали 14 человек, один тяжело.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
Появление рекламы, призывающей к стратегическому партнерству с Россией, могло быть провокацией против Катющенко, предполагают украинские журналисты.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
Происшествия
В Коми трактор провалился под лед на переправе
Политика
Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева резко ответила на высказывания Боярского
Боярский подчеркнул, что если бы его супруга предложила ему завести ребенка, он счел бы, что она сошла с ума.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Происшествия
В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Гаджеты
Российская компания показала смартфон в стиле Tesla Cybertruck
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового пита, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Общество
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
Общество
Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение между странами, кроме направления «Москва-Пекин», приостановят в ночь на пятницу.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Политика
В МЧС Чувашии опровергли увольнение участника инцидента с Игнатьевым
Начальник городской пожарной части Чебоксар, которого экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев в штуку заставил подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники, продолжает службу в ведомстве, сообщили в МЧС по республике.
Общество
Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила министра обороны России Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки Вафы Шабруни.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Армия и оружие
Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.