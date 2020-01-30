Общество
Кам 24Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты
В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец12:51
С 1 февраля выросли размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора соцуслуг
Полуостров Камчатка27 января в 19:04
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