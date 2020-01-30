Общество

Кам 24Кам 24Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Известия16:02

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолец12:51

С 1 февраля выросли размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора соцуслуг

Полуостров Камчатка27 января в 19:04

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС03:13

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газетавчера в 21:00

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Фактывчера в 16:14

Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

Телеканал 360°08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Космос

Арктическую станцию будущего построят на Ямале

Красный Север (ЯНАО) вчера в 21:18
Политика

В МИД Турции ответили на обвинения Макрона по Ливии

Париж несет основную ответственность за ливийский кризис, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.
РИА Новости вчера в 15:52
Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
3DNews 13:55
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Общество

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

27 января, как сообщает "Газета.ру", керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда.
Известия 15:00
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 28 января в 04:21
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 05:35
Общество

Занятия второй смены отменили в школах Южно-Сахалинска

31 января из-за неблагоприятных погодных условий ранее отменяли занятия первой смены .
АСТВ 17:32
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новости 12:30
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском 12:39
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Теннис

Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

Чемпионат 06:36
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском 08:43
Общество

Лукашенко поручил договариваться с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором поручил правительству вести переговоры с властями Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.
Газета.Ru вчера в 14:34
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 28 января в 03:45
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Чистовик вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Дочь покойной Анны Самохиной родила сына

28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.
Wday.ru 07:14
Футбол

«Герта» объявила о трансфере Пёнтека

Евро-футбол.ру 13:11
Гаджеты

Стартовали продажи нового кнопочного слайдера Inoi 288S за 2990 рублей

Дни24 08:40
Шоу-бизнес

Пластический хирург раскрыл секрет молодого лица Пугачевой

Еприкян уверяет, что по обработанным снимкам нельзя сказать, делала ли Пугачева пластическую операцию.
Gazeta.SPb вчера в 19:32
Футбол

Жиру не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Челси» Оливье Жиру не покинет клуб в текущее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 16:58
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Известия 12:53
Гаджеты

Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi

На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.
Lenta.ru вчера в 07:12
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета 17:01
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости 16:39
Культура

В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»

В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Российская газета вчера в 07:15
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал 18:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное