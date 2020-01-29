Общие расходы на выплату ЕДВ в 2020 году с учетом индексации уже заложены в бюджет Пенсионного фонда региона в размере 4.4 млрд рублей. Отмечается, что льготникам предоставляется выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

В Омской области увеличат ежемесячные выплаты для льготников

Энергетика Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Общество В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

Общество В Китае произошла вспышка птичьего гриппа "1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Армия и оружие Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.

Финансы К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.

Общество Новые визовые правила Евросоюза вступили в силу Новые правила оформления виз Евросоюза вступили в силу в воскресенье, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.

Политика Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.

Общество Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политика Стала известна дата итогового голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США проведёт в среду, 5 февраля, итоговое голосование по импичменту президента Дональда Трампа, затронув две статьи обвинения в его отношении.