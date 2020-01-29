Общество

Город55.руГород55.руВ Омской области увеличат ежемесячные выплаты для льготников

Общие расходы на выплату ЕДВ в 2020 году с учетом индексации уже заложены в бюджет Пенсионного фонда региона в размере 4.4 млрд рублей. Отмечается, что льготникам предоставляется выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
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Выплаты льготникам проиндексировали в России

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Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Газета.Ru30 января в 01:11

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

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ЕДВ: на 3% вырастет ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2020 года

Курьер. Среда. Бердск29 января в 23:54

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14
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Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца

Газета.Ru вчера в 01:57
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Коммерсантъ вчера в 11:59
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Великобритания официально вышла из состава ЕС

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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
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REGNUM вчера в 23:44
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Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
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Общество

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Газета.Ru вчера в 15:56
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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Армия и оружие

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К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

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Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

Новые визовые правила Евросоюза вступили в силу

Новые правила оформления виз Евросоюза вступили в силу в воскресенье, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.
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Авто

Появилось изображение капота «Русского Прадо» от УАЗ

Красная весна 30 января в 12:50
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В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 31 января в 01:55
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Политика

Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет

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Стала известна дата итогового голосования по импичменту Трампа

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«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
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