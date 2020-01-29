Общество
Город55.руВ Омской области увеличат ежемесячные выплаты для льготников
Общие расходы на выплату ЕДВ в 2020 году с учетом индексации уже заложены в бюджет Пенсионного фонда региона в размере 4.4 млрд рублей. Отмечается, что льготникам предоставляется выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
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