Общество
Комсомольская правдаФедеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 3 процента. Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
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Февральские законы для льготников, водителей и покупателей вступили в силу
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