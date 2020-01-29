Общество
Комсомольская правдаФедеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 3 процента. Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
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ЕДВ: на 3% вырастет ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2020 года
Курьер. Среда. Бердск29 января в 23:54
Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля
Телеканал 360°30 января в 08:13
Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец30 января в 12:51
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