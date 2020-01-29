Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаФедеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 3 процента. Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Выплаты льготникам проиндексировали в России

РИАМОвчера в 17:00

Льготы на санаторное лечение инвалидов в России вырастут на 137 рублей

Красная веснавчера в 05:03

ЕДВ: на 3% вырастет ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2020 года

Курьер. Среда. Бердск29 января в 23:54

Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

Телеканал 360°30 января в 08:13

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Газета.Ru30 января в 01:11

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолец30 января в 12:51

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:29, Ашберн
Здоровье

Поражение легких коронавирусом показали на рентгеновских снимках

РЕН ТВ 19:33
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Здоровье

Доступные всем способы защиты от рака назвал онколог

Простые способы защиты перечислил российский врач-онколог Алексей Мокроносов.
Privet-Rostov.ru 02:18
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru 18:16
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
РИА Новости 03:58
Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Газета.Ru 17:10
Шоу-бизнес

10 самых неловких моментов премии «Оскар»

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
РБК вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС 19:58
Футбол

«Реал» разгромил «Сарагосу» в матче Кубка Испании

В другом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» обыграл на домашней арене «Осасуну» (3:1) и стал еще одним участником четвертьфинала.
ProstoProSport 29 января в 16:56
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Авто

Пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей Mercedes-Benz сообщило о скором прекращении жизненного цикла Mercedes-Benz X-Class.
FormaCar вчера в 06:05
Шоу-бизнес

«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости 17:02
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

RT на русском вчера в 03:28
Общество

ВОЗ признала, что посылки из Китая безопасны

По последним исследованиям, коронавирусы долго не живут на таких объектах, как посылки и письма,- написали представители ВОЗ Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также заявляла о том, что получать посылки, мелкие пакеты и письма из Китая совершенно безопасно.
Южный Федеральный 09:38
Политика

Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Газета.Ru 19:43
Кино

В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.
Donday.ru 07:46
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия 07:00
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Энергетика

В Бразилии нефтяники приступили к бессрочной забастовке

Бразильские нефтяники объявили о начале бессрочной забастовки. В акции принимают участие свыше семи тысяч человек.
Московский Комсомолец 19:58
Происшествия

В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша.
Lenta.ru вчера в 07:27
Политика

Марин Ле Пен предрекла конец ЕС после Brexit

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт»): «День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса наций, которого хотят подавляющее большинство европейцев».
НТВ 09:10
Здоровье

Названы продукты, снижающие риск образования тромбов

Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Shraibikus News 08:38
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском 14:58
Гаджеты

Премьера: В России начались продажи смартфона за 7 тысяч рублей с батареей на 4000 мАч и Android 10

Из необычного стоит отметить ОС Android 10, которую пока получили далеко не все флагманы. Цена Alcatel 1V 2020 в России – 6 990 рублей.
Dgl.ru 30 января в 02:57
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное